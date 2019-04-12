Esnaftan Fuar Tepkisi

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal Sivas'ta yöresel ürünler adı altında fuarının açılmasının esnafı mağdur ettiğini söyledi.

SESOB Başkanı Beşir Köksal, yöresel ürünler adı altındaki fuarların kent esnafını mağdur ettiğini belirtip, "Esnaf ve sanatkarlarımız zor ve sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Kendi imkanlarıyla ayakta duran, vergisini sigortasını ve kirasını ödemekte zorlanan esnaflarımız fuarların açılması ile sıkıntıya girmiştir. Esnaflarımızdan gelen şikayetler de her geçen gün artmaktadır. Hassas günlerdeyiz, esnaf ve sanatkarlarımız kış sezonundan yeni çıkmaktadır. Piyasada yaşanan sıkıntıları da biliyoruz. Esnaflarımız sıkıntılı bir süreç yaşarken, bu fuarlar açılarak esnaflarımıza darbe vuruluyor. Esnaf teşkilatı olarak her zaman esnaflarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çözümünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Esnaflarımızın da şikayetlerinden sonra İl Koordinasyon Kurulunda konuyu gündeme getirdik. Sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza da hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. En kısa sürede fuarın kapatılmasını bekliyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA