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Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 yaralı

Malatya'da iki esnaf arasında çıkan baltalı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da iki esnaf arasında çıkan baltalı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Akbay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iki esnaf arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek baltalı, bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda İ.K., M.K., İ.K. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olaya karıştıkları belirlenen N.Y. ile A.Y. gözaltına alındı.

Olay, yerinde inceleme yapan ekipler bir adet balta ile bıçak bulurken, iş yerlerinde maddi hasarın oluştuğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 yaralı

Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 yaralı

Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 yaralı

Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 yaralı

Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 yaralı

Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 yaralı

Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Malatya, Esnaf, 3. Sayfa, Haberler

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