Esnaflar ziyaret edilip, talepleri dinlendi
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Esnaflar ziyaret edilip, talepleri dinlendi

26.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:57
Esnaflar ziyaret edilip, talepleri dinlendi

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çırmıhtı Bölgesindeki Mollakasım, Hıroğlu ve Hamidiye Mahallesindeki esnafları ziyaret ederek, taleplerini dinleyip, sohbet ettiler.

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çırmıhtı Bölgesindeki Mollakasım, Hıroğlu ve Hamidiye Mahallesindeki esnafları ziyaret ederek, taleplerini dinleyip, sohbet ettiler.

Gönül Belediyeciliği anlayışı ile esnaflar ve vatandaşlarla sürekli iç içe olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekilimiz Öznur Çalık, Teşkilatımızın kıymetli üyeleri ve Muhtarlarımızla birlikte esnaflarımızla hasbihal edip hayırlı işler temennisinde bulunduk. Ülkemizin ve kentimizin ekonomik temelini esnaflarımız oluşturmaktadır. Bu nedenle; bir toplumun gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli bir kıstas olan esnaflarımız her zaman bizim baş tacı olmuştur. Tabii ki bu dönemde alış verişlerimizi özellikle bakkallarımızdan ve yerel esnaflarımızdan yapılması büyük önem taşımaktadır. Hep birlikte daha fazla el ele gönül gönüle olmamız gereken bir süreçteyiz. Bu tür esnaf ziyaretleriyle istek ve sorunları yerinde dinleyip çözüm üretmeye önem veriyoruz. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Devlet, millet el ele vererek inşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek, bu zor zamanlarda hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın yanında olduğunu göstermiş ve destek paketini yürürlüğe koymuştur. Umudumuzu yitirmeden hep birlikte bu günleri aşarak, sağlıklı ve mutlu yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Millet olarak inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz, ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz. Memleket işi gönül işi diyerek çıktığımız bu yolda Rabbim bizleri mahcup etmesin. Misafirperverliklerinden dolayı tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bölgenin gelişmesinde esnafın büyük rol oynadığını kaydeden Çınar, "Daha modern ve yaşanabilir bir kente sahip olmak adına, ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemizin geleceğini şekillendirecek projelerimizi esnaflarımız ve vatandaşlarımızın desteği ile hayat vermeye devam edeceğiz. Yeşilyurt'umuzun her yönden gelişmesi ve kalkınması adına birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Esnaflara hayırlı işler, bereketli kazançlar temennisinde bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ise, AK Parti olarak üretimi ve ekonomiyi güçlendirecek desteklerle bu süreçte esnafların yanında güçlü bir şekilde yer aldıklarını ifade ederken, esnafın ekonominin can damarı olduğunu sözlerine ekledi. - MALATYA

Esnaflar ziyaret edilip, talepleri dinlendi
Esnaflar ziyaret edilip, talepleri dinlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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