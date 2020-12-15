Esnafın imdadına Başkan Aktaş yetişti
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Esnafın imdadına Başkan Aktaş yetişti

15.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:47
Esnafın imdadına Başkan Aktaş yetişti

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çıkan yangında 90 işletmesi büyük çapta zarar gören Meridyen Alışveriş Merkezi'ni ziyaret ederek esnafa 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çıkan yangında 90 işletmesi büyük çapta zarar gören Meridyen Alışveriş Merkezi'ni ziyaret ederek esnafa 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Başkan Aktaş, işletme sahiplerine 'olayda yaşadıkları zararın tazmin edilmesi noktasında' yardımcı olacaklarının sözünü verdi.

Başkan Alinur Aktaş, Bursa şehir merkezindeki önemli ticaret noktalarından biri olan ve geçen pazar günü çıkan yangından olumsuz etkilenen Meridyen Alışveriş Merkezi'ni ziyaret ederek esnafla görüştü. Beraberinde bürokratlarıyla birlikte işletme sahiplerinden 'yangının çıkış nedeni ve etkileriyle ilgili' bilgiler alan Başkan Aktaş, ortaya çıkan zararın giderilmesinde Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi. Pandemi nedeniyle ticarette zaten doğal bir olumsuzluğun yaşandığını, hükümetin çıkardığı destekleyici paketlerle yaşanan bu negatifliğin bir nebze olsun azaldığını kaydeden Başkan Aktaş, "Böyle bir dönemde kendi esnafımızı kaderine terk edemezdik. Bürokratlarımla birlikte gerekli tespitleri yaptık. İnşallah, işletme sahiplerinin yaşadığı zararı en aza indirgeyeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz Pazar günü Meridyen Alışveriş Merkezi'nde elektrik kaçağından yangın çıkmış ve olayda alışveriş merkezinin tüm elektrik tesisatı kullanılamaz hale gelmişti. Haberin duyulmasının ardından, esnafın imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Bugün alışveriş merkezini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamalarla işletme sahiplerinin yüreğine su serpti. Başkan Aktaş, bürokratlarına 'esnafa gereken her türlü destek ve yardımın yapılması noktasında' talimat verdi. Büyükşehir Belediyesi, Meridyen Alışveriş Merkezi'nin elektrik tesisatının komple yenilenmesi, içme suyu tesisatında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve boya-badana konusunda esnafa yardımcı olacak. - BURSA

Esnafın imdadına Başkan Aktaş yetişti
Esnafın imdadına Başkan Aktaş yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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