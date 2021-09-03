Esnafın haberi olmayınca 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı töreni ertelendi
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Esnafın haberi olmayınca 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı töreni ertelendi

Esnafın haberi olmayınca 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı töreni ertelendi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Knidos Antik Kenti yolu üzerinde oto tamircilerinin toplu halde bulunduğu, Sanayi Sitesi girişine konulan 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışına gelen Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, esnafı göremeyince töreni başka tarihe erteledi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Knidos Antik Kenti yolu üzerinde oto tamircilerinin toplu halde bulunduğu, Sanayi Sitesi girişine konulan 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışına gelen Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, esnafı göremeyince töreni başka tarihe erteledi.

Datça Belediyesi, bir süre önce heykeltıraş Elbruz Denge'ye 'Sanayi Ağacı' heykeli yaptırdı. Dallarında meyve olarak, sanayi çarşısı esnafından her ustanın gerçek bir iş aletinin tasvir edildiği heykel, Datça Belediyesi tarafından Sanayi Sitesi girişinde düzenlemesi yapılan alana yerleştirildi.

Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, demir profil üzerine 3 metre yüksekliğinde ve 5 ton ağırlığındaki heykelin açılışı için bugün saat 19.00'da yapılacak açılış törenine geldiğinde bir sürpriz ile karşılaştı. Alanda sanayi esnafını göremeyen Uçar, önce yanındaki görevlilerden olayın araştırılmasını istedi. Esnafın açılış töreninden habersiz olduğunu öğrenen Uçar, bu durum karşısında heykelin açılışını yapmayacağını söyledi.Açılışı bir hafta sonraya erteleyen Uçar, "Öncelikle heykelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak bir eksiğimiz var. Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını ben yapmam. Açık ve net söylüyorum. Benim esnafımın buradaki açılıştan haberi yok. Bu iş olmaz. Bu açılışı erteleyeceğiz. Sanayi esnafımıza da haber vereceğiz. Bu demirden de olsa, benim için altından da kıymetli. Heykelin üzerinde, her esnaf arkadaşımın günlük olarak kullandığı bir aleti var. Çok güzel bir düşünce, ayrı bir güzellik. Ancak böyle açılış olmaz" dedi.

Belediye Başkanı Uçar, açılışın 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de yapılacağını duyurdu.


Esnafın haberi olmayınca 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı töreni ertelendi
Esnafın haberi olmayınca 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı töreni ertelendi
Esnafın haberi olmayınca 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı töreni ertelendi
Esnafın haberi olmayınca 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı töreni ertelendi
Esnafın haberi olmayınca 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı töreni ertelendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil

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