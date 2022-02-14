Esnafa güvenlik uyarısı - Haberler
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Esnafa güvenlik uyarısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esnafa güvenlik uyarısı

Malatya sanayi sitesi esnafı polis tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık konusunda uyarılıp, güvenlik kamerasının önemi hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

MALATYA (İHA) - Malatya sanayi sitesi esnafı polis tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık konusunda uyarılıp, güvenlik kamerasının önemi hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Malatya sanayi sitesinde son günlerde dolandırıcılık ve hırsızlık olayları artınca polis harekete geçti. Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sanayi esnafı ziyaret edilerek "dolandırıcılık ve hırsızlık" konuları ile güvenlik kamerasının önemi hakkında bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - MALATYA

Esnafa güvenlik uyarısı

Esnafa güvenlik uyarısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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