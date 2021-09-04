Esnaf ziyaretleri sürüyor
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Esnaf ziyaretleri sürüyor

Esnaf ziyaretleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

Başkan Servet Ramazan ile İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte Paşa Hamamı civarı esnafımızı ziyaret ettiler. Esnafların şikayet ve önerilerini dinleyen Bakanlar, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte okul alış verişi yapan aileler ile sohbet ederek, sorun ve sıkıntı ve önerilerini dinlediler. - KİLİS

Esnaf ziyaretleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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