ESNAF, YANAN TARİHİ EVİN KUNDAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
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ESNAF, YANAN TARİHİ EVİN KUNDAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

ESNAF, YANAN TARİHİ EVİN KUNDAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da geçen ay, yanındaki inşaat çalışması nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiren, dün gece de yangın çıkan 2 katlı yaklaşık 100 yıllık binanın kundaklandığı öne sürüldü.

BURSA'da geçen ay, yanındaki inşaat çalışması nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiren, dün gece de yangın çıkan 2 katlı yaklaşık 100 yıllık binanın kundaklandığı öne sürüldü. Bölgedeki esnaf, yangının kasıtlı çıkarıldığını söyledi.

Osmangazi ilçesindeki 2 katlı tarihi binanın duvarı, 19 Mart'ta yapılan temel inşaatı kazısı sırasında çöktü. Duvarın çöktüğü sırada, alt kattaki kafeteryada kimsenin olmaması faciayı önledi. Aynı tarihi binada, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında tarihi ev kullanılmaz hale geldi.

Binada, tahliye kararından birkaç saat sonra yangın çıkmasının tesadüf olmadığını iddia edildi. Mahalleli, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını öne sürdü. Yanan binanın yanındaki çay bahçesini işleten Malik Sönmez, yangını çıkaran kişinin tespit edilmesi halinde şikayetçi olacaklarını ifade etti. Sönmez, "Biz 6 aydır işletmeci olarak buradayız. Yan tarafta inşaat başladı, sonra da problemler yaşanmaya başladı. Bir kaza oldu, duvar çöktü. Olabilir, insanlık hali kaza olur ama problemler hiç bitmedi. Güvenlik kamerası görüntülerini emniyet aldı. Oradan bakılacak ne olduğuna ama komşu komşunun potansiyelini bilir. Ne yapabilir bunları bildiğimiz için şüpheleniyoruz. Yangın biraz daha büyüseydi ve bizim iş yerimiz tutuşmuş olsaydı farklı bir boyuta geçecekti. Biz gidip dilekçemizi verdik karakola, bizi konuyla ilgili haberdar edecekler. Şüpheli kesin olarak tespit edildiğinde biz de şikayetçi olacağız" dedi.

Bir diğer esnaf Erdal Yıldırım ise tahliye kararının alındığı gün yangın çıkmasından şüphelendiklerini dile getirerek, "Kasıtlı olduğunu düşünüyorum çünkü binanın yan tarafı yıkıldı. Bina için tahliye karar çıktı" ifadelerini kullandı.

ESNAF, YANAN TARİHİ EVİN KUNDAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
ESNAF, YANAN TARİHİ EVİN KUNDAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
ESNAF, YANAN TARİHİ EVİN KUNDAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
ESNAF, YANAN TARİHİ EVİN KUNDAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
ESNAF, YANAN TARİHİ EVİN KUNDAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
ESNAF, YANAN TARİHİ EVİN KUNDAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
ESNAF, YANAN TARİHİ EVİN KUNDAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
ESNAF, YANAN TARİHİ EVİN KUNDAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
ESNAF, YANAN TARİHİ EVİN KUNDAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
ESNAF, YANAN TARİHİ EVİN KUNDAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
ESNAF, YANAN TARİHİ EVİN KUNDAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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