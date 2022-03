Esnaf Odasından Başkan Yavaş'a ziyaret

Esnaf ve Sanatkârlar Odasının yeni dönem hedefleri ve çalışmaları hakkında istişarede bulunulan ziyarette Sındırgı Belediyesinin esnaflara yönelik yürüttüğü çalışmalarda ele alındı. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ziyaretlerinden dolayı Sındırgı Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanı Halil Güner ve yönetimine teşekkür etti.

Sındırgı Belediyesi olarak esnafın her alanda yanlarında olduklarını belirten başkan Yavaş " Esnaf ve Sanatkârlar odamız bugüne kadar güzel çalışmalara imza attı. Bundan sonra da inanıyorum ki daha güzel çalışmalar ortaya çıkacak. Seçimlerde güven tazeleyen Halil Güner ve yönetimini tebrik ediyorum.Ziyaretleri için de ayrıca onur duyduk, teşekkür ediyorum. Sındırgı Belediyesi olarak esnafımıza her alanda destek vermeye devam ediyor. Pandemi sürecini esnafımızla birlikte atlattık. Devletimiz, büyükşehir belediyemiz ve belediyemiz işbirliği ile farklı destekler sunduk. Bütün bunların yanında gelişen ve büyüyen Sındırgımızda esnaf sayımız artıyor. Büyükşehir belediyemiz işbirliği ile yaptığımız çalışmalarla sanayimizi güzelleştirdik. Sıcak asfaltla donattık. Esnafımıza düşen görev de dükkânlarını güzelleştirmek, ilçemize yakışır bir hale getirmek. Bir yandan da teknolojiyi yakalamalıyız. Dijital bir dönüşüm süreci var. Esnaflarımız kendilerini güncelleyecek. Bizde bu kapsamda esnaf odamızın her an yanında olacağız. Meslek gezileri, fuarlar vb. organizasyonlarda her an esnaf odamızla birlikte hareket etmeye hazırız. Esnafımızın güçlenmesi, ilçemizin güçlenmesi demek. Birlikte ilçemizi geleceğe taşıyacağız." Dedi.

Sındırgı Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanı Halil Güner " Belediye başkanımız Ekrem Yavaş'a esnafımıza olan destekleri ve şehrimize yaptığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Odamızda seçim yarışı bitti. Esnafımız teveccüh etti. Güven tazeledik. Daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu zamana kadar esnafımıza fayda sağlayacak birçok proje ürettik, hayata geçirdik, bundan sonra daha çok çalışmaya devam edeceğiz." Dedi.

