Esma Esad: Kanseri yendim, bütün yorgunluğum ve acım gitti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, kanseri yendi. Esad'a 2018'in Ağustos ayında göğüs kanseri teşhisi konmuştu.

Suriye devlet televizyonuna konuşan Esma Esad, meme kanseri hastalığından tamamen kurtulduğunu ifade etti.

Ağustos 2018'in başlarında Suriye Devlet Başkanlığı, First Lady Esma Esad'ın göğsünde kötü huylu bir tümör tespit edildiğini resmi hesapları üzerinden duyurmuştu. Göğüs kanserinin ilk evrelerinde olan Esma Esad'ın ameliyatının son derece başarılı geçtiği ifade edilmişti.

"YOLCULUĞUN SONUNA GELDİM"

Esma Esad ayrıca, "Yolculuğun sonuna geldim ve bütün yorgunluğum ve acım gitti. Allah'a şükür hepsi bitti. Tamamen kanseri yendim" dedi.

Esad, askeri hastanede kemoterapi gördüğünü söyledi.

Öte yandan, Esma Esad'ın kanseri yendiği haberi Suriye Devlet Başkanlığı'nın Twitter hesabından da ilan edildi.