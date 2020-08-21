Esma Er yeni şarkısıyla adından söz ettiriyor Sesi ve güçlü yorumuyla dikkat çeken Esma Er, yeni single'ı "Say Maşallah" ile adından söz ettiriyor

Söz ve müziği Murat Güneş'e ait olan, aranjörlüğünü ise İskender Paydaş'ın yaptığı Esma Er'in yeni şarkısı "Say Maşallah"& ; dijital platformlardaki yerini aldı.

Yapımı Paydaş Prodüksiyon'a ait şarkının klibi DMC etiketiyle ilk kez Netd Müzik Youtube kanalında izlenebilecek.





RENKLİ KLİP...

Yaz mevsimin tüm renklerini klibine yansıtan Esma Er, renkli kostümleriyle dikkat çekiyor. Sanat yönetmenliğini ve Stylingini Barış Avcı'nın yaptığı klibin yönetmeni Buse Tirman, görüntü yönetmeni ise Selim Durak.

ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

2009 yılında "Kimi kimi" şarkısıyla müzik kariyerine başlayan Esma Er, popüler müzikte adından söz ettirmeye devam ediyor.

'EĞLENCELİ BİR ŞARKI YAPMAK İSTEDİK'

Sahne performanslarıyla da dikkat çeken Esma Er, "İngilizce ve Türkçe kelimeleri bir araya getirerek, yaz günlerine özel eğlenceli bir şarkı yapmak istedik. Şarkıyı dinleyenlerden, klibimizi izleyenlerden olumlu yorumlar aldık" dedi.

Kaynak: Snob Magazin