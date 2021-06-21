"Eşlerini aldattın mı?" sorusuna Erbil'den ilginç cevap: Yaptıysam prostat olayım
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"Eşlerini aldattın mı?" sorusuna Erbil'den ilginç cevap: Yaptıysam prostat olayım

'Eşlerini aldattın mı?' sorusuna Erbil'den ilginç cevap: Yaptıysam prostat olayım
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Seda Sayan ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda kendisine yöneltilen "Eşlerini hiç aldattın mı?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Annesinin şefkatini eşlerinde aradığını söyleyen Erbil, "Aldattıysam prostat olayım" dedi.

Son günlerde Seda Sayan ile yaşadığı tartışma ile gündeme ani bir giriş yapan Mehmet Ali Erbil, hakkında ortaya atılan tecavüz iddialarını yalanlamıştı. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün A Para kanalında yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu ve yaşadığı bu olaylara ilişkin bazı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ANNE ŞEFKATİ ARADIM"

Katıldığı programda "Eşlerini hiç aldattın mı?" sorusuna çok ilginç bir cevap veren Erbil, "Eşlerimi aldatmadım, her gece kendi evime geldim. Bana "Çapkın" dediler, ben de "Eşini aldatan erkek prostat olsun" dedim ama prostat olmadım. Çok iyi eş seçimlerim oldu. Dört eşimde de annemde bulamadığım sevgi ve şefkati aradım." dedi.

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"Eşlerini aldattın mı?" sorusuna Erbil'den ilginç cevap: Yaptıysam prostat olayım - Haberler Magazin
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