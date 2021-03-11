ESL Türkiye CSGO Lig Aşaması başlıyor!
Yıllardır CS: GO severleri ekrana kitleyen ESL Türkiye CS: GO Ligi geri dönüyor! Sizce bu sene şampiyon kim olacak?
Yıllardır ESL Türkiye CSGO Lig Aşaması başlıyor. Şampiyonaya giden yolda 8 takım kıyasıya mücadele edecek! sosyal medya hesapları üzerinden ligin başlangıcını bildiren duyuruyu paylaştı. Peki ya bu sene ligde hangi takımlar yer alıyor? İsterseniz birlikte bu takımlara göz atalım.
Sangal Esports: Lige "2020 Yaz Sezonu Daveti" ile katılma hakkı kazanıyor.
Team Spartan: Lige "2020 Yaz Sezonu Daveti" ile katılma hakkı kazanıyor.
Şahangiller Espor: Organizasyon yeni kurulmasına rağmen "1. Elemeden" lige çıkmayı başardı.
GOODFELLAS: "1. Elemeden" lige çıkmayı başaran diğer takım oldu.
QUESTINMARK: "2. Elemeden" lige çıkmayı başardı.
WinnerCompany: "2. Elemeden" lige çıkmayı başaran bir diğer takım oldu.
HAXR.COM Esports: Son elemelerden ligde oynamaya hak kazanan takım oldu.
MAGNEW: Son elemelerden ligde oynamaya hak kazanan son takım olarak yer aldı.
Ligin başlangıç tarihi 22 Mart olarak belirlendi. Ligin canlı yayınını ise Twitch üzerinden izleyebilirsiniz.
Kaynak: Playerbros