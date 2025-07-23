Eşkıya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eşkıya filmi ne zaman, nerede çekildi?

Geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeniyle karşılanan Eşkıya, televizyon gösterimlerinde de büyük ilgi topluyor. Barındırdığı dramatik yapısı ve güçlü oyuncu performansları ile dikkat çeken film hakkında merak edilen; "Eşkıya'nın hikayesi nedir?", "Oyuncuları kimlerden oluşuyor?" ve "Filmde öne çıkan olaylar neler?" gibi sorulara yanıt arıyoruz. İşte Eşkıya'ya dair bilinmesi gerekenler…

ŞKIYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eşkıya, hapse düşmesine sebep olan en yakın arkadaşının peşine düşen Baran adlı bir adamın etkileyici hikayesini konu alır. Olaylar, 35 yıl önce Cudi Dağları'nda bir grup eşkıyanın yakalanıp hapse atılmasıyla başlar. Zaman içinde bu kişiler ya hastalıktan ölür ya da kendi aralarındaki hesaplaşmalara kurban gider. Ancak içlerinden biri hayatta kalır: Baran.

Yıllar sonra hapisten çıkan Baran'ın ilk işi memleketi olan köyüne dönmek olur. Burada, geçmişte hapse girmesine en yakın arkadaşının sebep olduğunu öğrenir. Üstelik bu arkadaşı, Baran'ın çocukluk aşkı Keje'yi alıp İstanbul'a gitmiştir. Baran da geçmişin hesabını sormak ve Keje'yi bulmak için İstanbul'a gitmeye karar verir.

EŞKIYA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Yavuz Turgul

Senaryo: Yavuz Turgul

Gösterim Tarihi: 29 Kasım 1996 (Türkiye)

Başlıca Oyuncular:

• Şener Şen – Baran (Eşkıya)

• Uğur Yücel – Cumali

• Sermin Hürmeriç – Keje

• Yeşim Salkım – Emel

• Kamran Usluer – Berfo / Mahmut Şahoğlu

• Ülkü Duru – Emel'in annesi

• Özkan Uğur – Sedat

• Necdet Mahfi Ayral – Andrey Mişkin

• Kayhan Yıldızoğlu – Artist Kemal

• Güven Hokna – Sevim Abla

• Kemal İnci – Mustafa

• Melih Çardak – Demircan

• Settar Tanrıöğen – (Kız) Naci

• Celal Perk – Deli Selim

• Ümit Çırak – Cimbom

• Rıza Sönmez – Avarel

• Romina – Sekine

• Kezban Altuğ – Fatma

• Kurtcebe Turgul – Jilet Cemal

• Mithat Bereket – Kendisi

• Can Yılmaz – Hakan

• Yurdan Edgü – Cumali'nin halası

• Cevat Çapan – Sokaktaki Adam

• Zübeyde Erden – Ceren Ana

EŞKIYA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Eşkıya filmi 1996 yılında çekilmiştir. Çekimlerin bir bölümü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi'nde, diğer bölümü ise İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat semtinde gerçekleştirilmiştir. Bu iki farklı mekanın sinematografik etkisi, filmin dramatik yapısını daha güçlü kılmıştır.

EŞKIYA FİLMİ SONU NASIL BİTİYOR?

Filmin sonunda Baran, İstanbul'da geçmişiyle yüzleşir. Aşkı Keje'ye kavuşmak için geldiği şehirde karmaşık ilişkiler ve suçla örülü bir hikayeye tanıklık eder. Ancak eski dostlukların ihanete dönüştüğü bu dünyada, Baran'ın adalet arayışı trajik bir sonla noktalanır. Film, Baran'ın dram dolu mücadelesiyle izleyiciyi derinden etkileyen bir final yapar.