Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon ne zaman? EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon ne zaman? EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ne zaman? Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan ATV'nin başarılı yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yapmış ve yaz arası vermişti. Birçok dizinin yeni sezona başlayacak olmasının ardından EDHO'nun yayın tarihi araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar internette en çok "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon ne zaman?EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak?" sorularını aratıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM (199.BÖLÜM) İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin izlenme rekorları kıran fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu Eylül ayının ikini haftasında başlaması bekleniyor.