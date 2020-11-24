Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm canlı izle! EDHO son bölüm kesintisiz izle! EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diziye kim katıldı?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümüyle ekranlara geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 172. bölüm kesintisiz izle! EDHO son fragmanı yayınlandı, 173. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. EDHO 172. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm canlı izle! 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Reis, Alpaslan'ı kurtarabilecek mi?

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.

Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.

İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 173. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 173. bölümde neler olacak?