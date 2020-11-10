Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

10.11.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:45
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölümü ile ATV izleyicisiyle buluşuyor. Büyük beğeni toplayan EDHO oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi gün? EDHO saat kaçta?

EDHO yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OALCAK?

"İnsan kaybetmedikçe sevdiklerinin değerini anlayamıyor!"

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer. Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir. Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır. Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günü ekranlara gelmektedir. Bu akşam (10.11.2020) 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacaktır.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

İlgili Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle!
Eşkıya Dünyaya Olmaz son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Olmaz final mi oluyor?
Eşkıya Dünyaya Olmaz son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Olmaz final mi oluyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Emir Benderlioğlu diziden ayrıldı mı? EDHO Behzat öldü mü?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Emir Benderlioğlu diziden ayrıldı mı? EDHO Behzat öldü mü?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Fuat Oktay İlham Aliyev Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Türkan Şoray Timur Selçuk Hazar Ergüçlü Yasemin Allen
Spor Babel Samatta Erol Bulut Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Daha Fazla İstifa Karabağ Fenerbahçe Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 11:45:21. #1.14#
title