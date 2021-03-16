Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz saat kaç, hangi kanalda?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz saat kaç, hangi kanalda?

16.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:57
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz saat kaç, hangi kanalda?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz saat kaç, hangi kanalda? EDHO son bölüm izle! EDHO 186. bölüm tek parça izle!

Oktay Kaynarca ve Sanem Çelik gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz saat kaç, hangi kanalda?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN?

EDHO her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığı herkesi vur iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini öldürmeye çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür. İshak, Özcan'dan İlyas Çakırbeyli'nin ölüm haberini beklerken yediği kurşunla neye uğradığını şaşırır.

İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz. Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır. İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar.

Atılan iftira yüzünden cezaevine giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer. Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı öldürmek isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.

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