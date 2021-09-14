Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Eylül ayının gelmesiyle beraber pek çok dizi yeni sezon bölümleriyle ekrana döndü. Yapım henüz merakla beklenen o fragmanını yayınlamadı. Peki Edho ne zaman başlayacak, yeni bölüm hangi gün? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her hafta salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaz tatili sonrası heyecan dolu bölümler izleyici ile buluşacak. Sezon finaline giren dizilerin yeni sezonları bir bir yayınlanmaya başlandı. Özellikle bu hafta birçok dizinin başlayacağının açıklanmasının ardından gözler EDHO'ya çevrildi.14 Eylül ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak İster bulunuyor.

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı ve fragman yayınlanmadı. 14 Eylül ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak İster bulunuyor.

14 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberler i

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Ana Haber

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık

içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.-

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