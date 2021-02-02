Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor. Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bay Yanlış ve Maraşlı gibi yapımlarda oynayan Serhat Parıl, yeni bölümle birlikte 'Uğur' karakteriyle diziye katılıyor.

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başarılı dizi diğer yandan da kadrosuna yeni oyuncular katarak güçlendiriyor.

BOL AKSİYONLU BİR GİRİŞ YAPACAK

Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bay Yanlış ve Maraşlı gibi yapımlarda rol alan Serhat Parıl, 180'inci bölümle birlikte 'Uğur' karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor. Parıl, Hızır'ın düşmanı rolüyle, bol aksiyonlu bir giriş yapacak.

SERHAT PARIL KİMDİR?

Serhat Parıl, 27 Temmuz 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan genç isim, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirdi. ve bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı.

Oyuncu birçok oyunlara katıldı. Bunların dışında seslendirme çalışmaları yaptı. Pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama-tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu. 2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı. Serhat Parıl, 1.89 boyunda ve 85 kilodur.

DİZİLERİ

2011 - Babam İçin

2013 - Medcezir

2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016 - Cesur ve Güzel

2017- Seven Ne Yapmaz

OYUNLARI

Yalancı Goldoni (Kerim Dündar)

Savaş ve Barış Tolstoy (Kerim Dündar)

Süper Maria (Sadık Yağcı)

Diğerleri Uyurken (Sibel Erdenk)

Bir Yaz Gecesi Rüyası Shakespeare

Gece Ömer Salgın (film)

Hayrola Karyola - Ferhan Şensoy

Gardiyan - Turan Oflazoğlu

Dünyanın Ortasında Bir Yer - Özen Yula

Orada Kimse Var mı - Cem Yalın

Orman Çocuğu Mougli Hakan Eren (çocuk oyunu)

Barut Fıçısı Dejan Dukovski

Kafkas Tebeşir Dairesi (Sadri Alışık Tiyatrosu)