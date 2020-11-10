Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 3 transfer birden

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonda reytingleri daha da yukarı çekmek için transfer hamlelerine devam ediyor. Fenomen dizinin kadrosuna; Uğur Keleş, Soner Türker ve Ahmet Erkut dahil oldu.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ATV ekranlarında 6 sezondur devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezonda reytinglerini daha da yukarı çıkarmak için transfer hamlelerine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda diziye Pelik Akil'in dahil olmasının ardından Engin Benli de kadroya girmişti.

3 İSİM DAHA KADROYA DAHİL OLDU

Dizinin senaristleri, Korkmaz ailesine yeni üyeler dahil etmeye karar verince 3 isim aynı anda kadroya dahil oldu. Korkmaz ailesinin üyeleri, Derman Korkmaz, Selman Korkmaz ve Dayı Korkmaz karakterlerini Uğur Keleş, Soner Türker ve Ahmet Erkut canlandıracak.

Uğur Keleş

2018 YILINDA DİZİNİN BİR KAÇ BÖLÜMÜNDE ROL ALMIŞTI

Dizinin yeni oyuncularından Uğur Keleş, daha önce rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde de 'Derman' isimli bir karaktere hayat vermişti. Keleş, 2018 yılında dizinin bir kaç bölümünde rol almıştı.