Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ayrılık! Hızır Reis'in düşmanı Rıdvan Karadağ'ı canlandıran Ali İpin diziye veda ediyor
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ayrılık! Hızır Reis'in düşmanı Rıdvan Karadağ'ı canlandıran Ali İpin diziye veda ediyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

ATV ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinde bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi. Dizide Hızır Reis karakterine düşman olan ailenin reisi karakterini canlandıran Ali İpin, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz projesine veda ediyor.

ATV ekranlarının beğenilerek izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali öncesi, diziye veda edecek isim ortaya çıktı. tv100'de yer alan habere göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 199. bölümde sezon finali yaparak, gelecek sezon yeniden ekranda olmak üzere spot lambalarını kapatacak.

SÜRPRİZLERİN BEKLEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, yeni sezon için şimdiden büyük heyecan duyduklarını ifade ederek izleyiciyi çeşitli sürprizlerin beklediğini açıklamıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ayrılık! Hızır Reis'in düşmanı Rıdvan Karadağ'ı canlandıran Ali İpin diziye veda ediyor

ALİ İPİN DİZİYE VEDA EDİYOR

Dizinin 200. bölümde yapması planlanan sezon finali bir hafta öne alındı. Sonbaharda 200. bölümle 7. sezonunu açacak olan diziye usta oyuncu Ali İpin veda ediyor. İpin, dizide Hızır Reis karakterine düşman olan bir ailenin reisi olan Rıdvan Karadağ karakterine can veriyordu.

ALİ İPİN KİMDİR?

Ali İpin, 21 Aralık 1955 yılında Ankara'da doğdu. Türk tiyatro oyuncusu. 1975 yılında girdiği Ankara devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden 1978 yılında mezun olan Ali İpin, 1981'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak İsviçre'nin Cenevre şehrindeki Conservatoire de Genéve'nin drama bölümüne misafir öğrenci olarak eğitim kariyerine devam etti.

1982 yılında Türkiye'ye dönerek tekrar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne giren Ali İpin, 1985 yılında altı ay süre ile Cenevre'ye gönderildi. Bu süre içinde La Cour des Miracles tiyatrosunda reji asistanlığı yapan sanatçı Devlet Tiyatrosu bünyesinde kırkın üzerinde oyunda rol alıp, 6 oyunda da yardımcı yönetmen olarak görev aldı. Ali İpin, Türkiye'de birçok başarılı dizide rol almıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ayrılık! Hızır Reis'in düşmanı Rıdvan Karadağ'ı canlandıran Ali İpin diziye veda ediyor
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ayrılık! Hızır Reis'in düşmanı Rıdvan Karadağ'ı canlandıran Ali İpin diziye veda ediyor - Haberler Magazin
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