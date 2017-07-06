Eskişehirspor Taraftarının Nöbeti Devam Ediyor

Bugün yapılacak kongre öncesi henüz bir başkan adayının çıkmadığı Eskişehirspor'da, taraftarın tesislerde başlattığı nöbet devam ediyor.



Eskişehirspor'un kapanacağı ve yeni bir yönetimin olmadığı sürece takımın kötü günlere doğru ilerleyeceğini düşünen taraftarlar, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne geldi. Saat 17: 00'de başlayan taraftar nöbeti, saatler gece yarısını gösterdiğinde de yoğun bir katılım ile devam ediyor. Genç, yaşlı, çocuk demeden bütün Eskişehirspor taraftarının buluştuğu nöbet yarın 17: 30'da yapılacak kongre saatine kadar da devam edecek. Taraftarların, antreman sahasının tellerine astığı, "İyi gün do$tları, dar günde haney?" yazılı pankart ise dikkatleri çekti.



"Bu sevda ailecek büyüyecek"



Eşi ve kızıyla birlikte Eskişehirspor için gecenin ilerleyen saatlerinde nöbet tutmaya devam eden Mehmet Bayraktar, desteklerinin aile boyu süreceğini anlattı. Eskişehirspor'un zor günlerinde yanında olduklarını belirten Bayraktar, "Geçmişte bir çok kez desteğimizi verdik. Şimdi de vermeye devam edeceğiz. Her zaman buradayız biz. Birileri artık bu işe nokta koysunlar. Başkansa başkan seçilsin. Ailecek buradayız. Bu sevda ailecek büyüyecek. Böyle devam edecek" dedi.



2 yaşındaki kızı Beren ve eşi ile birlikte Eskişehirspor Tesisleri'ndeki nöbete katılan Erman Erişen, Eskişehirspor'un eski günlerindeki gibi başarıdan başarıya koşmasını beklediklerini aktardı. Erişen, "Eskişehirspor'un zor günlerinde, zor dönemler yaşıyoruz. Özellikle yeni stadyuma geçikten sonra Eskişehirspor'un bütün maçlarına eşim ve kızımla beraber gittik. Ben işçiyim ama futbol camiasının da içerisindeyim. Amatör futbol hakemiyim. Bu şanlı Eskişehirspor'un tarihine yakışmayan durumlar ortada. Eskişehirspor taraftarı her zaman görüdüğünüz gibi burada, asla sahipsiz değil. Maddi olmasa da herkes manen burada. İyi günler yine yakındadır. Hani diyorlar ya, 'Mahalle takımı olsa dahi kaldırımda yerimiz hazır' iyi günler ileride inşallah" şeklinde konuştu.



"Başarısızlığın tekrar olacağını bilsek yine gideriz"



Erman Erişen'in eşi Hülya Erişen ise, Eskişehirspor sevgisinin 22 yıldır hayatında olduğunu söyleyerek, şu şekilde konuştu;



"Özellikle son 1 yıl içerisinde eşimin desteğiyle ya da ona destek olmak amacıyla tek kelimeyle gurur duyuyorum. Aynı zamanda aile dostumuz Murat Diri kardeşimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Herşey güzel olacak, bende inanıyorum. Zaten sezon başında kombinemizi almıştık. İnşallah tekrar olacak. Umutsuzluğumuz olmadı, soğuk, kar, kış demeden destekledik. Başarısızlığın tekrar olacağını bilsek yine gideriz." - ESKİŞEHİR