Eskişehirli Ozan Arif Çayır, koronavirüs için türkü besteledi
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Eskişehirli Ozan Arif Çayır, koronavirüs için türkü besteledi

Eskişehirli Ozan Arif Çayır koronavirüsü için bestelediği türküyü sazı eşliğinde söyledi.

16.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:54
Eskişehirli Ozan Arif Çayır, koronavirüs için türkü besteledi

Eskişehirli Ozan Arif Çayır koronavirüsü için bestelediği türküyü sazı eşliğinde söyledi.


76 yaşında olan Çayır, 6 yaşında iken saz çalmaya ve birlikte türkü söylemeye başladı. Şimdiye kadar 7 bin 200 civarında türkü bestelediğini söyleyen Ozan Arif Çayır yaptığı, açıklamada, "Saz çalma ve sazla birlikte türkü söylemek özel yetenek ister ve bu yetenek bende var. Babamın kaval çalmasından esinlenerek saza merakım daha fazla arttı. Küçük yaşlarda Aşık Veysel'in saz çalmasına ve türkü söylemesine ilgi duydum. Aşık Veysel hayatta iken karşılıklı saz çalarak atışmalarda bulundum. Şimdiye kadar çok sayı da enstrüman çalan sanatçı yetiştirdim. 7 bin 200 civarında da bestelediğim türkülerim var ve türküleri ilerleyen zamanlarda kitap haline dönüştüreceğim. Amacım, Eskişehir'in kültür ve sanatına katkıda bulunmaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Halk Ozanlığı' belgem var. 12 parça müzik aletimi çalarak icra ediyorum. Müzik aletlerimin bazıları saz, kısa bağlama, keman, ut ve tamburdur. Nefesli çalgılardan ise; kaval, zurna ve klarnettir" dedi.


Ozan Arif Çayır, "Koronavirüsü, basit soğuk algınlığından, ağır akut solunum sendromuna kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Virüs; hasta insanlardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların temas ettiği yüzeylerden göz, ağız, burun mukozası ve el sıkışma ile bulaştığından, ben de koronavirüsü ile ilgili türkü besteledim ve bestelediğim türküyü sazım eşliğinde söyledim" dedi.


Çayır'ın bestelediğim türkünün sözcükleri ise şöyle;


Coronavirüsü gelme vatana


Burası Türkiye, yer yoktur sana


Tokalaşmayı bırak, merhaba bana


Önlem almanın faydası cana


Coronavirüs seni kim saldı


Bütün insanların canını aldı


Türkiye'ye gelme, kapı kapandı


Önlem almanın faydası cana


Ozan Arif der ki, kimse ölmesin


Coronavirüsü bize gelmesin


Sağlık Bakanı'nı herkes dinlesin


Önlem almanın faydası cana - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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