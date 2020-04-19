Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Sanayi Odası'nın maske üretim tesisini gezdi Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) tarafından oluşturulan maske üretim tesisini ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) tarafından oluşturulan maske üretim tesisini ziyaret etti.

ESO'dan yapılan yazılı açıklamada, iş yerlerinde çalışanların kullanması zorunlu hale getirilen maske üretiminin, Eskişehir Valiliği Koordinasyonunda devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda Vali Çakacak'ın, üretimi yerinde incelemek ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu'nun yönetiminde, ESO ABİGEM tarafından oluşturulan maske üretim alanlarını ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Çakacak, toplumun sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan kurallara üretim tesislerinin de mutlaka uyması gerektiğini belirterek, bunu sağlama noktasında maske üretiminin çok önemli olduğunu bildirdi.

Üretim hakkında Çakacak'a bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla sanayi iş yerlerinde çalışanların kullanmasın zorunlu hale getirilen maskeleri ürettiklerini kaydetti.

İlk sevkiyatı 13 Nisan'da gerçekleştirdiklerine değinen Kesikbaş, "Bugüne kadar yaklaşık 250 bin maskeyi başta üyelerimiz olmak üzere 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine ulaştırdık. Tüm gücümüzle şehrimizden salgının yayılmasının önüne geçmek ve sanayi işletmelerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA