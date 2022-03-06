Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan "Avrasya Bozkırında Eski Türkler" konulu konferans

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Ülkü Ocakları, 2021-2022 yılı Yunusemre Akademisi kapsamında "Avrasya Bozkırında Eski Türkler" konulu konferans düzenledi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy'un gündeme dair konuşması ile devam etti. Düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, 'Avrasya Bozkırında Eski Türkler' konulu bilgilendirmelerde bulundu. Taşağıl, genel Türk tarihi ve Orta Asya anıları gibi farklı konu başlıkları hakkında katılımcılara açıklamalarda bulundu.

Programa; Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, MHP ve MYK Üyesi Bülent Maşaoğlu, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR