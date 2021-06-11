Eskişehir Kızılelma Turan Derneği'nden Mihalıççık'a anlamlı ziyaretler
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Eskişehir Kızılelma Turan Derneği'nden Mihalıççık'a anlamlı ziyaretler

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği'nden Mihalıççık'a anlamlı ziyaretler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Mihalıççık ilçesinde birçok anlamlı ziyaretlerde bulundular.

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Mihalıççık ilçesinde birçok anlamlı ziyaretlerde bulundular.

Dernek yöneticileri, 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamındaki ilk önce Mihalıççık Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı'yı makamında ziyaret ettiler ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular. Ziyaret sonunda Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, Mihalıççık Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı'ya plaket takdim etti. Akabinde Dernek Başkanı Ahmet Hızlan ve ekibi, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum'u makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sonunda Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, Başkan Çorum'a plaket takdim etti.

Ziyaretlerde Mihalıççık Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, ziyaretlerden dolayı teşekkür ettiler ve ortak projeler üretmek için birlikte çalışılmasının uygun olacağını dile getirdiler ve Yunus Emre ile ilgili bilgiler verdiler.

Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, "Ziyaret ettiğimiz makamlarla birlikte, ilerleyen günlerde Eskişehir ile ilgili verimli ortak proje çalışmalarımız olacaktır. Ayrıca doğumunun 850. Yılı olan 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınan Ahi Evran; Ahilik geleneğini yansıtmak, bilgeliğin hikmetle ticaretin ahlakla buluştuğunu göstermek için çaba sarf etmiştir" dedi.

Heyet üyeleri daha sonra şiirleriyle insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını sade bir Türkçe ile anlatan Yunus Emre'nin kabri ziyaret etti. Kabir başında Eskişehir Türk Diyanet Vakıf-Sen Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Musa Açar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği'nden Mihalıççık'a anlamlı ziyaretler
Eskişehir Kızılelma Turan Derneği'nden Mihalıççık'a anlamlı ziyaretler
Eskişehir Kızılelma Turan Derneği'nden Mihalıççık'a anlamlı ziyaretler
Eskişehir Kızılelma Turan Derneği'nden Mihalıççık'a anlamlı ziyaretler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir Kızılelma Turan Derneği'nden Mihalıççık'a anlamlı ziyaretler - Haberler
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