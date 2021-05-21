ESKİŞEHİR Kaynar suyla haşlanan Beril bebek Yanık Merkezi'nde tedavi altında

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AFYONKARAHİSAR'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşun 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle getirildiği Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı.

AFYONKARAHİSAR'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşun 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle getirildiği Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Çocuk Cerrahisi Uzm. Dr. Sami Apak, minik Beril'in başına ve göğsüne yanık filesi takıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını ifade ederken, anne Fatma Aktaş (28) ise 'Ben mutfağa kahvaltı hazırlamaya girmiştim, kızım da odadaydı. Ne ara geldi bilemedim, sıcak suyu üzerine çekti. Sağ olsun helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş. Çok teşekkür ediyorum herkese' şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı