Eskişehir'in tarihi, kültürel ve ekonomik değerleri 600 eserle ETO Müze'de tanıtılıyor

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından 2017 yılında kurulan müze, çoğu vatandaşların bağışladığı 600'e yakın eserle kentin tarihi, kültürel ve ekonomik geçmişine ışık tutuyor.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından 2017 yılında kurulan müze, çoğu vatandaşların bağışladığı 600'e yakın eserle kentin tarihi, kültürel ve ekonomik geçmişine ışık tutuyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Odunpazarı evlerinden birinde bulunan ETO Müze'de, şehrin köklü firmalarına ait nesne ve belgelerin yanı sıra Frig Kralı Midas, Nasreddin Hoca, lüle taşının ilk ustalarından Ali Osman Denizköpüğü'nün bal mumu heykelleri, ilk yerli otomobil Devrim ve ilk lokomotif Karakurt'un dökme demirden replikaları, Osmanlı sikkeleri sergileniyor.

Friglerin kült anıtlarından Yazılıkaya'yı simgeleyen taş oyma eserin bulunduğu müzede, Kral Yolu ve İpek Yolu gibi önemli ticaret yolları üzerinde bulunan, 5 bin yılı aşkın kültür mirası olan Eskişehir'in ticari ve sanayi gelişimi görsellerle aktarılıyor.

Eskişehir'in meşhur hamamlarına ve kentin sıcak su kültürüne dair eserlerin, el dokuması ve gümüş işleme ürünlerinin de yer aldığı, ücretsiz gezilebilen müzeye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul edilemiyor.

"Yabancı turistler Nasreddin Hoca'yı tanıyor"

ETO Müze'nin sorumlusu arkeolog Hakan Kuru, AA muhabirine, arkeolojik dönemlerden yakın tarihe kadar yüzlerce eserle yerli ve yabancı turiste Eskişehir'i anlattıklarını söyledi.

Eskişehir'e gelen turistlerin tarihi Odunpazarı evlerini mutlaka gezdiğini belirten Kuru, "Müzemiz yeri itibarıyla merkezde bulunuyor. Bu sayede Eskişehir ile ilgili genel bir bilgi almak isteyenler pandemi öncesi müzemizi yoğun olarak ziyaret ediyordu. Bir kentin geçmişten bugüne nasıl kalkındığını aktaran bu yaşayan müzemiz inşallah yeni normalleşmelerle tekrar hizmete açılacak." dedi.

Kuru, 3 kattan oluşan müzede salgın öncesinde onlarca farklı ülkeden ziyaretçi ağırladıklarını dile getirdi.

Müzeyi gezenlerin kentin geçmişine dair birçok unsuru görebildiğini anlatan Kuru, şöyle konuştu:

"Bizi gururlandıran en önemli husus, yabancı turistler Nasreddin Hoca'yı tanıyor. Gördükleri anda 'Bu Nasreddin Hoca' diyorlar. Çok güzel bir duygu. Kalabak Suyu'nun geçmişten bugüne gelişim hikayesini de anlatıyoruz. Eskiden sokaklarda büyük su tankerleri musluktan bidonlara su doldururdu. O tankerlerden birinin musluğu müzemizde sergileniyor. Lüle taşının ilk ustalarından Ali Osman Denizköpüğü'nün bal mumu heykeli o kadar gerçekçi ki ziyaretçilerimizi çok heyecanlandırıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ