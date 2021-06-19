Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Yılmaz Karaca seçildi

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nin (EGC) başkanlığına yeniden Yılmaz Karaca seçildi.

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nin (EGC) başkanlığına yeniden Yılmaz Karaca seçildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen 26'ıncı Olağan Genel Kurulunda, tek aday Yılmaz Karaca tekrar başkanlığa seçilirken, Bülent Özyazıcı, Muharrem Esen, Hakkı Sağlam, Kemal Atlan, Seda Uçar Kale ile Hakan Türktan yönetim kurulu üyesi oldu.

Genel kurula, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar