Eskişehir'deki uyuşturucu davasında iki sanığa hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'deki uyuşturucu davasında iki sanığa hapis cezası

10.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:26
Eskişehir'deki uyuşturucu davasında iki sanığa hapis cezası

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan biri tutuklu iki sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan biri tutuklu iki sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat C, tutuksuz sanık Meryem Y. ve avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkları "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklanmış, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Bülent Turan Meral Akşener Muharrem İnce Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Bülent Serttaş Nesrin Cavadzade
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'deki uyuşturucu davasında iki sanığa hapis cezası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 12:27:42. #1.15#
title