Eskişehir'deki uyuşturucu davasında iki sanığa hapis cezası

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan biri tutuklu iki sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan biri tutuklu iki sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat C, tutuksuz sanık Meryem Y. ve avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkları "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklanmış, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ