Eskişehir'de Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri sıcak asfalt serimi işlemine başladı

Kentin önemli bağlantı noktalarından biri olan Ali Rıza Efendi Caddesi'nde genişletme çalışmaları tamamlandı. İmar planına uygun olarak genişleyen ve kamulaştırma işlemleri tamamlanan caddede Mehmet Ali Yasin İlkokulu'nun istinat duvarı çalışmaları ve bölgede ihtiyaç olan alt yapı çalışmalarını gerçekleştirildi.