Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

19.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:52
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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