Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

19.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:52

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA