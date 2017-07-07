Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bin 116 kök Hint keneviri ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Gümüşkonak Mahallesi İma Yaylası'nda, N.B. (55), A.B. (60) ve A.B'ye (20) ait tarlada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı.



Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, tarlaların iç bölgelerinde bin 116 kök Hint keneviri ele geçirdi.



Sökülen kenevirler yakılarak imha edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.