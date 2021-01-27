ESKİŞEHİR - Şiddetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
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ESKİŞEHİR - Şiddetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

27.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:23

Eskişehir'de şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan otomobil zarar gördü.

Eskişehir'de şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan otomobil zarar gördü.

Kentte etkisini artıran rüzgar nedeniyle birçok semtte ağaçlar devrildi, dalları kırılarak çevreye saçıldı.

Yenikent Mahallesi Necdet Yıldırım Sokak'taki park halindeki İlhami Onası'ya ait 26 TL 018 plakalı otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Onası, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilini park ettikten hemen sonra ağacın aracının üzerine devrildiğini anlattı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentte rüzgar hızının ise saatte 90 kilometreye ulaştığını kaydetti.

ESKİŞEHİR - Şiddetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
ESKİŞEHİR - Şiddetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
ESKİŞEHİR - Şiddetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
ESKİŞEHİR - Şiddetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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