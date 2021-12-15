Eskişehir'de servis otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de servis otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ali Körler idaresindeki 26 SK 185 plakalı kamyonet Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Ağapınar Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çamura saplandı.

Kendi imkanları ile bulunduğu yerden çıkamayan Körler, telefonla aradığı Yukarıçağlan Muhtarı Ali Çetinbaş'dan aracının kurtarılması için yardım istedi.

Traktörü ile olay yerine gelen Çetinbaş, araca zincir takıp çekmeye çalıştığı esnada Yusuf Yıldız'ın kullandığı 26 S 6072 plakalı servis otobüsü aniden yola çıkan traktöre çarptı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Ali Çetinbaş, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan, vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Ali Çetinbaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.