Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü
15.12.2020 20:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:59
Eskişehir'de, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Eskişehir'de, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mevlüt Ş. idaresindeki 26 E 3145 plakalı otomobil, Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Irak uyruklu Rime Laar'a (30) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Laar, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Rime Laar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Mevlüt Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar