Eskişehir'de ormanlık alanda nişanlısını öldüren genç kıza müebbet hapis
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Eskişehir'de ormanlık alanda nişanlısını öldüren genç kıza müebbet hapis

Eskişehir'de ormanlık alanda nişanlısını öldüren genç kıza müebbet hapis
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Z.A. (23), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Emrah Öztürk'ün yakınları ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Adli Tıp Kurumunca verilen raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilen Z.A, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "nitelikli hırsızlık" suçundan ise 7 yıl hapisle cezalandırdı.

Olay

Eskişehir'de 24 Şubat 2020'de, Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Emrah Öztürk'ten (28) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik ve iş yeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, nişanlısı Z.A ile Seyitgazi yolundaki ormanlık alana girdiğini ancak genç kızın buradan tek başına ayrıldığını belirlemişti.

Ormanlık alanda yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürülen Öztürk'ün cansız bedeni bulunmuştu.

Aralarında sorunlar olduğunu ve nişanı atacağını söylediği için Öztürk'ü öldürdüğü belirtilen Z.A, Antalya'ya giderken yakalanmıştı. Tutuklanan katil zanlısı hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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