Eskişehir'de kamyonet ile tır çarpıştı: 2 yaralı
08.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:30
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Eskişehir-Ankara kara yolunun 5. kilometresinde Hasan Polatkan Köprüsü altından Kanlıpınar Mahallesi istikametine seyreden Ayhan Dal idaresindeki atık kağıt yüklü 26 ACT 673 plakalı kamyonet, Raşit Eskici'nin kullandığı 26 RL 869 plakalı tırla çarpıştı.
Savrulan kamyonet, yol kenarındaki reklam panolarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olay nedeniyle bir süre kapalı kalan yolda trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ