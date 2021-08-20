Eskişehir'de hayırsever bir vatandaş sokakta aşure dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de hayırsever bir vatandaş sokakta aşure dağıttı

Eskişehir'de hayırsever bir vatandaş sokakta aşure dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de Muharrem ayı dolayısıyla hayırsever iş adamı Hasan Kahraman tarafından İki Eylül Caddesi'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Eskişehir'de Muharrem ayı dolayısıyla hayırsever iş adamı Hasan Kahraman tarafından İki Eylül Caddesi'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Eskişehir'de bir hayırsever tarafından aşure dağıtımı gerçekleştirirken vatandaşlar, aşure almak isteyince kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat etmediği anlarda aşure dağıtımını gerçekleştiren görevliler tarafından uyarılarda bulunuldu. Aşure dağıtımını gerçekleştiren Oğuzhan Çırak, "Muharrem ayının huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Çırak, "Caddede geçen tüm vatandaşlarımıza İkram etmeye çalışıyoruz. Muharrem ayı inşallah bize huzur ve mutluluk getirir. Muharrem ayının 10. günü geldiği zaman aşure dağıtmaya başlıyoruz" diye konuştu.

Aşure dağıtımında sıraya giren vatandaşlar sıcak sıcak aşurelerden yiyerek hayırsevere teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de hayırsever bir vatandaş sokakta aşure dağıttı
Eskişehir'de hayırsever bir vatandaş sokakta aşure dağıttı
Eskişehir'de hayırsever bir vatandaş sokakta aşure dağıttı
Eskişehir'de hayırsever bir vatandaş sokakta aşure dağıttı
Eskişehir'de hayırsever bir vatandaş sokakta aşure dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Jens Stoltenberg Kerem Ali Sürekli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Düm Tek Tek Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Arda Turan Burak Elmas Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eskişehir'de hayırsever bir vatandaş sokakta aşure dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:32:19. #1.16#

title