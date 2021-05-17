ESKİŞEHİR - Film yıldızı uçakların da sergilendiği müzenin filosu genişliyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, bazıları yabancı filmlerde de kullanılan uçakların sergilendiği M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'nin filosu, envantere yeni katılan hava taşıtlarıyla genişliyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, bazıları yabancı filmlerde de kullanılan uçakların sergilendiği M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'nin filosu, envantere yeni katılan hava taşıtlarıyla genişliyor.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezinin, Eskişehir'e 94 kilometre uzaklıktaki ilçenin Yeşilköy Mahallesi'nde 2014'te faaliyete geçirdiği Necati Artan Tesisleri'ndeki M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi, 2018'de 800 metrekare alanda ve tek hangar olarak açıldı.

Çeşitli uçak motorları ve hava araçlarının sergilendiği müzenin alanı, 3 yılda yaklaşık 3 kat genişletilerek 2 bin 340 metrekare üzerinde üç hangara yayıldı. Müzenin envanterine de 3 uçak ve bir helikopter eklendi.

Müzenin dikkat çeken hava taşıtları arasında, Vietnam Savaşı'nda ve çekimleri Türkiye'de yapılan, Jason Statham'ın rol aldığı "Five Eyes" filminde kullanılan Bell UH-1H helikopteri, Türkiye'de uçar durumdaki en yaşlı uçak unvanına sahip iki Boing Strearman A75N1 (PT-17), İkinci Dünya Savaşı'nda yer almasının yanında "Er Ryan'ı Kurtarmak", "Memphis Belle", "Güneş İmparatorluğu", "Şeref ve Cesaret" ile "Fury" gibi filmlerde sahne alan P-51D Mustang, 1996'da çekilen ve aynı yıl 9 dalda Oscar ödülü kazanan "İngiliz Hasta" filmindeki Tiger Moth bulunuyor.

Bu araçların yanı sıra Cessna 195 A, T-6G Texan, Douglas DC-3, Antonov AN-2, Fouga CM. 170 Magister ve Süpermarine Spitfire uçakları ile uçak motorları, microlight ve ultralight da müzenin envanterinde yer alıyor.

Kurulduğunda tek hangardaydı, şimdi 3 hangarda hizmet veriyor

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkanı Senan Öztürk, AA muhabirine, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'nin 2019'de 800 metrekare alanda ve tek hangardayken iki hangarın daha eklenmesiyle 2 bin 340 metrekareye ulaştığını söyledi.

Müzede hava araçlarının sergilendiği alanların dışında lobi binası, okuma salonu ve hediyelik eşya bölümünün bulunduğunu anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Envanterimize Antonov AN-2, Cessna 195 A ve Tiger Moth uçakları ile Bell UH-1H helikopteri yeni katıldı. Tiger Moth uçağımız 1996'de çekilen ve aynı yıl 9 dalda Oscar ödülü alan 'İngiliz Hasta' adlı filminin adeta başrol oyuncularından biri gibiydi. UH-1H helikopterimiz ise Vietnam'da düşürülmüş, parçaları yeniden bir araya getirilerek şimdiki halini aldı. Bu helikopter, Guy Ritchie'nin yönettiği, Jason Statham'ın başrol oynadığı 'Five Eyes' filmindeki bazı sahnelerde yer aldı.

Müzemizin en önemli özelliği envanterimizdeki hava taşıtlarının uçar durumda olması, ziyaretçilerimizin bunlarla uçuş deneyimi yaşayabilmesidir. Müzede bulunan 13 hava taşıtının 9'u halihazırda uçabiliyor."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri nedeniyle müzenin ziyarete kapalı olduğunu dile getiren Öztürk, "Şartlarımız normale döndüğünde herkesi bekliyoruz. Gökyüzü sevdalıları ve uçakları yakından görmek isteyen herkes, pandemi bittiğinde müzemizi ziyaret edebilir." dedi.

Öztürk, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesine, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müze olarak onay verildiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık