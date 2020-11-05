Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

05.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:32
Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Eskişehir'de, FETÖ/PDY davasında yargılanan tutuksuz sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de, FETÖ/PDY davasında yargılanan tutuksuz sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün sözde askeri yapılanması içinde bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Nurettin C. ile avukatı katıldı.

Açığa alınan astsubay Nurettin C. savunmasında, hakkında suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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