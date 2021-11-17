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Takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolunun Karaören mevkiinde meydana geldi. Ömer Ercan (50) idaresindeki 26 ACC 577 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Ömer Ercan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ESKİŞEHİR

Takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

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