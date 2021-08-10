Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Ufuk Sırtıkara (25) öldü, Okan D. (26) ise yaralandı.

ESKİŞEHİR'de, iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Ufuk Sırtıkara (25) öldü, Okan D. (26) ise yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Şirintepe Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Okan D. (26) ile Ufuk Sırtıkara (25) bıçakla yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gitti. Boynundan yaralanan Ufuk Sırtıkaya, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi Burak Ü. (26) ile kavga sırasında yanında bulunan 4 kişiyi saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri... BOLU'DA 1 KAMYON İLE 2 TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... BOLU'DA 1 KAMYON İLE 2 TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Balıkesir'deki korkunç kazada ölen şoförün ağabeyinden şaşırtan iddia: Elimde aracın arızalı olduğunu söylediği mesajlar var
Balıkesir'deki korkunç kazada ölen şoförün ağabeyinden şaşırtan iddia: Elimde aracın arızalı olduğunu söylediği mesajlar var
15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Muslera Ali Koç Burak Elmas Caner Erkin Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 14:07:26. #1.14#

title