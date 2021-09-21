Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ekim ayı programını açıkladı - Haberler
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ekim ayı programını açıkladı

Bültenler - Haberler | Güncel
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ekim ayı programını açıkladı

Uzun bir aradan sonra izleyici ile buluşacak olmanın heyecanını yaşayan Eskişehir Şehir Tiyatroları ailesi, repertuvara yeni giren ve önceki sezonlardan devam eden oyunlarının provalarını aralıksız sürdürüyor.

Eskişehirli sanatseverlerin sabırla beklediği yeni tiyatro sezonu 2 Ekim Cumartesi günü başlıyor.

Ekim ayında prömiyer yapacak olan ilk oyun, Şehir Tiyatroları Sanatçılarından Mustafa Kılıkçı'nın yazıp Mete Ayhan'ın yönettiği "Tahta Pencere" olacak. Pandemi döneminde çok az sahnelenme fırsatı bulan "Başvuru Beklemede" adlı oyun ile 2019-2020 sezonunda sahnelenmeye başlayan William Shakespeare'in "Macbeth" ve Yasmina Reza'nın "Vahşet Tanrısı" adlı oyunları da Ekim programı içinde yer alıyor.

Hafta başında yeni sezonun bilet satışlarına başladığını duyuran şehir tiyatroları programına aldığı yeni oyun projelerini de önümüzdeki aylarda Eskişehirli sanatseverler ile buluşturacak.

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