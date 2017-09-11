Eskipazar Myo'da Akademik Yılı Açılışı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eskipazar Meslek Yüksekokulu'nda 2017-2018 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.



Okulun yerleşkesinde gerçekleşen açılış törenine KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, okul müdürü Prof. Dr. İdris Kabalcı, akademik ve idari personel ile veliler ve öğrenciler katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Kabalcı, 2017-2018 akademik yılının hayırlı olmasını diledi.



Gerçekleştirilecek sosyal ve sportif etkinlikler ile öğrencileri sosyal hayata daha iyi hazırlayacaklarını belirten Kabalcı, "Sizleri hayata hazırlamak için kıymetli öğretim elemanlarımız ile en güzel başarıları sizlere hediye edeceğiz." dedi.



Okul hakkında da bilgi veren Kabalcı, yaklaşık bin 800 öğrenciyle yeni akademik yıla başladıklarını belirtti.



Kürtül de akademik yılı açılış töreninde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek programa katılanlara teşekkür etti.



Program, öğrencilere çeşitli hediye takdimi ile sona erdi.