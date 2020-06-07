Eski Yunan Başbakan'dan itiraf gibi çıkış: Erdoğan'ı davet etme cesareti gösterdim
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Eski Yunan Başbakan'dan itiraf gibi çıkış: Erdoğan'ı davet etme cesareti gösterdim

Yunanistan'ın eski başbakanı Aleksis Çipras, ülkesininTürk-Yunan ilişkilerinde izlediği siyaseti eleştirdi. Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelere başlaması çağrısında bulundu. Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan'a davet etme cesareti gösterdiğini söyledi.

Eski Yunan Başbakan'dan itiraf gibi çıkış: Erdoğan'ı davet etme cesareti gösterdim
07.06.2020 08:35 | Son Güncelleme: 07.06.2020 08:44

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, hükümetin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği siyaseti eleştirdi. Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelere başlaması çağrısında bulundu. Kathmerini gazetesine konuşan Çipras, Miçotakis'e hitaben, "Sen de benim başbakanlık dönemimde yaptığım gibi yap ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başla" dedi.

Çipras, başbakanlığı döneminde (2015-2019) Türkiye'yi 6 ay içinde 3 kez ziyaret ettiğini ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atina'ya davet etme cesaretini gösterdiğini" söyledi.

"ANLAŞMAZLIKLAR GÖRÜŞMELERLE ÇÖZÜLMELİ"

SYRİZA lideri, Yunanistan hükümetinin, kendi başbakanlığı döneminden kalma "Türkiye ile Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemlerle ilgili anlaşmaları hiç hayata geçirmemesini" de eleştirdi. Aleksis Çipras, "Yunanistan hükümeti Türkiye karşısında bir yandan kararlılığını göstermeli ancak aynı zamanda kıta sahanlıklarının koordinatlarını belirleyerek Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkları görüşmelerle çözmeli" dedi.

"ÜLKENİN İNTİHARINA YOL AÇMAYACAK İYİ BİR STRATEJİ BELİRLENMELİ"

Çipras ayrıca Yunanistan hükümetinin Türkiye ile anlaşmazlıkların Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi olasılığına sıcak baktığını belirtti ve "Yeter ki, daha önce ülkenin intiharına yol açmayacak iyi hazırlanmış bir strateji belirlensin" diye konuştu.

BBC

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