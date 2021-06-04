Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle "hakaret" suçundan adli para cezasına çarptırıldı.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle "hakaret" suçundan adli para cezasına çarptırıldı.
Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüyle görülen davada, mahkeme, Alkan'ın ifadelerinin "hakaret" suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığı 265 gün karşılığı 5 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.
Davanın geçmişi
Alkan, 2019 yılında, hastanede tedavi gördüğü sırada MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye mektup göndermiş, mektuptaki ifadeleri nedeniyle Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey'in şikayeti üzerine dava açılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak