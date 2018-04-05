Eski Tümgeneral Günbatar Hakim Karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "atama listesi"nde Halkbank Genel Müdürü olarak gösterilen eski tümgeneral Halit Günbatar'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Günbatar ve avukatı ile Başbakanlık avukatı katıldı.

Duruşmada, Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Muammer Alper, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Yücel Keleş, TSK Sağlık Komutan Yardımcısı Ufuk Demirkılıç, GATA Araştırma Hastanesi Acil Tıp

Ana Bilim Dalı Başkanı Mehmet Eryılmaz ve eski GATA Dekan Vekili ve Baştabibi Emekli Tümamiral Hayati Bilgiç, "tanık" sıfatıyla beyanda bulundu.

Tanık beyanlarının ardından cumhuriyet savcısı, GATA'daki güvenlik kameralarının görüntülerinin istenmesine ve sanık Günbatar'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, diğer tanıkların dinlenilmesine, dijital materyallerin ilgili kurumlardan istenilmesine ve sanık Günbatar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, sözde "atama listesi"nde Halkbank Genel Müdürü olarak gösterilen eski tümgeneral Günbatar'ın "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.