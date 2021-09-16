Eski TRT Müzik Kanal Koordinatörü Süleyman Bektaş son yolculuğuna uğurlandı
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Eski TRT Müzik Kanal Koordinatörü ve İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı çalışanlarından Süleyman Bektaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Eski TRT Müzik Kanal Koordinatörü ve İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı çalışanlarından Süleyman Bektaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede dün gece vefat eden 51 yaşındaki Bektaş'ın cenazesi, memleketi Çarşıbaşı ilçesine getirildi.
Bektaş'ın cenazesi, Fenerköy Sahil Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Bektaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TRT Trabzon Müdürü Sami Serdar Şişman, TRT çalışanları ile vatandaşlar katıldı.
AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri