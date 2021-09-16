Eski TRT Müzik Kanal Koordinatörü Süleyman Bektaş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski TRT Müzik Kanal Koordinatörü Süleyman Bektaş son yolculuğuna uğurlandı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Eski TRT Müzik Kanal Koordinatörü Süleyman Bektaş son yolculuğuna uğurlandı

Eski TRT Müzik Kanal Koordinatörü ve İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı çalışanlarından Süleyman Bektaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Eski TRT Müzik Kanal Koordinatörü ve İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı çalışanlarından Süleyman Bektaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede dün gece vefat eden 51 yaşındaki Bektaş'ın cenazesi, memleketi Çarşıbaşı ilçesine getirildi.

Bektaş'ın cenazesi, Fenerköy Sahil Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Bektaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TRT Trabzon Müdürü Sami Serdar Şişman, TRT çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Bensu Soral Kenan İmirzalıoğlu
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eski TRT Müzik Kanal Koordinatörü Süleyman Bektaş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 16:33:16. #1.11#